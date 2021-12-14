OPEC+ Petrol Üretim Hedefini Yine Tutturamadı

OPEC+ grubu Kasım ayında 400. 000 varillik ham petrol üretim artışı sağladı, ne var ki Cuma günü (10/12/2021) yapılan son Argus araştırmasına göre, geçen ayki toplam petrol üretim kotasının yine de günde yarım milyon varilden fazla gerisinde kaldı.

Araştırmaya göre, OPEC+'ın Kasım ayı ham petrol üretimi, aynı ay üretim hedefinin hala 580. 000 varil altında.

OPEC üyesi ülkelerden Suudi Arabistan, Irak ile Nijerya geçen ay üretimlerini en çok artıran ülkeler oldu. Suudiler, anlaşmadaki kotaya göre üretimlerini 110. 000 varil artırırken yine Argus araştırmasına göre Irak'ta da günlük 90. 000 varil ile üretim tavanını aşan büyük bir artış görüldü.

Nijerya'nın ham petrol üretimi, Ekim ayındaki kesintilerin ardından Kasım ayında toparlanarak günlük 100. 000 varil artışla günde 1, 49 milyon varile ulaştı. Ancak Argus araştırması, Nijerya'nın yine de günlük 160. 000 varile kadar olan üretim artış tavan kotasının altında petrol pompalamaya devam ettiğini belirtiyor.

OPEC ile müttefikleri arasındaki işbirliği sonucunda oluşan OPEC+ grubunda OPEC üyesi olmayan ülkelerin lideri konumundaki Rusya da üretimini anlaşmada belirtilenden daha az artırdı. Argus araştırması, Rusya'nın ham petrol üretiminin önceki beş ayda gerçekleştirilen günlük ortalama 100. 000 varillik artışlarla karşılaştırıldığında Kasım ayında günde yalnızca 30. 000 varil arttığını öngörüyor.

Geçen hafta yayınlanan aylık Reuters araştırması ise OPEC'in tek başına, OPEC ile birlikte müttefikleri (OPEC+) arasında imzalanmış anlaşma doğrultusunda Kasım ayında ham petrol üretimini artırmaya devam ettiğini, ama kartelin aylık artıştaki payından daha az bir oranda ham petrol pompalamayı sürdürdüğünü ortaya çıkardı.

OPEC+ anlaşmasına göre, anlaşmaya imza koymuş OPEC üyesi on ülke, birleşik ham petrol üretimlerini, günlük toplam 400. 000 varil olan OPEC+ sunum artışının dışında her ay günde toplam 254. 000 varil artırıyor olmalı. Ancak Reuters araştırmasına göre, OPEC'in ham petrol üretimi Kasım ayında günde yalnızca 220. 000 varil artarak 27, 74 milyon varile yükseldi.

OPEC ile OPEC üyesi olmayan müttefiki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, ham petrol üretimlerinin her ay günde 400. 000 varil artması gerektiğini dile getirse de bazı Afrikalı OPEC üyesi ülkelerin yedek kapasite konusundaki yetersizlikleri, ayrıca yatırım konusundaki yavaşlıkları nedeniyle üretim artış performanslarının önemli oranda zayıf gerçekleşmesi sonucunda grubun ham petrol sunumundaki artış çok düşük düzeyde kalmış durumda. Köşe yazarı Clyde Russell tarafından alıntılanan Reuters araştırması, OPEC+'nın Ağustos ile Kasım ayları arasında ham petrol üretimine günde toplam 1, 04 milyon varil eklediğini ama diğer yandan sözkonusu rakamın dört aylık üretim artış hedefinin yaklaşık 600. 000 varil altında olduğunu belirtiyor.

Kaynak: World-energy. org

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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