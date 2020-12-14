OPEC+ petrol talebini görüşmek için 4 Ocak'ta toplanacak
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OPEC+ petrol talebini görüşmek için 4 Ocak'ta toplanacak

14.12.2020 18:10 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:14
OPEC+ petrol talebini görüşmek için 4 Ocak'ta toplanacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu, piyasanın ve petrol talebinin durumunu görüşmek üzere 4 Ocak'ta toplanacak.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu, piyasanın ve petrol talebinin durumunu görüşmek üzere 4 Ocak'ta toplanacak.

Cezayir Enerji Bakanı Abdelmadjid Attar'ın yaptığı açıklamaya göre toplantıda, OPEC ve müttefiklerinin, geçen günlerde aldıkları üretimi kademeli olarak günde ortalama 500,000 varile kadar yükseltme kararının piyasalar ve talep üzerindeki olası etkileri gözden geçirilecek.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen petrol üreticilerinin üzerinde anlaştıkları önlemlerin, 2021 yılında hampetrol talebinin pandemi öncesindeki düzeylerine dönmesini destekleyeceğini vurguladı.Novak bu iyimser öngörülerinden bir hafta sonra Novak, yaptığı açıklamada da, üretim artışına ilişkin kararın petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü etkisine dikkat çekti.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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