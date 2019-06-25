OPEC Petrol Sepeti varili 65.29 dolara çıktı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti Cuma günü 1.34 dolar artışla varil başına 65.29 dolara yükseldi.

OPEC Petrol Sepeti varili 65.29 dolara çıktı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti Cuma günü 1.34 dolar artışla varil başına 65.29 dolara yükseldi.
OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı Perşembe günü, varil başına 63.95 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından  hesaplanıyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA
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