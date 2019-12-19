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OPEC petrol sepeti varil başına 67.77 dolara yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti, Çarşamba günü 0.29 dolar artışla varil başına 67.77 dolara yükseldi.

19.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:24
OPEC petrol sepeti varil başına 67.77 dolara yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü () Petrol Sepeti, günü 0.29 dolar artışla varil başına 67.77 dolara yükseldi.

OPEC verilerine göre, OPEC  tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı, Salı günü varil başına 67.48 dolar düzeyindeydi.

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 18 Aralık itibarıyla 5 adet artışla 860 oldu. Enverus DrillingInfo tarafından haftalık olarak açıklanan ve mail yoluyla paylaşılan rapora göre, aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 11 adet artışla 698 olurken, doğal gaz kule sayısı 6 adet düşüşle 161 olarak açıklandı.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından  hesaplanıyor.


Kaynak: DHA
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