Opec Petrol Sepeti Varil Başına 62.94 Dolara Yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti dün 1.06 dolar artışla, varil başına 62.94 dolara yükseldi.

Opec Petrol Sepeti Varil Başına 62.94 Dolara Yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti dün 1.06 dolar artışla, varil başına 62.94 dolara yükseldi.

OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 61.88 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya), Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor. - İstanbul

Kaynak: DHA
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