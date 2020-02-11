OPEC Petrol Sepeti varil başına 54.17 dolara geriledi

11.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:35

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti Pazartesi günü 0.92 dolar düşüşle, varil başına 54.17 dolara geriledi.

OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı bir önceki gün varil başına 55.09 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

OPEC üyeleri ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ grubu, coronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan talep endişelerinin etkisiyle, halen günde 1.7 milyon varil olarak uygulanan üretim kısıntısını günde en az 600 bin varil artırma konusunu görüşüyor.

Kaynak: DHA