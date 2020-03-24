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Opec, Ekonomi

OPEC petrol sepeti varil başına 24.72 dolara düştü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) petrol sepeti Pazartesi günü 3.85 dolar düşüşle varil başına 24.72 dolara geriledi.

24.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:14
OPEC petrol sepeti varil başına 24.72 dolara düştü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) petrol sepeti Pazartesi günü 3.85 dolar düşüşle varil başına 24.72 dolara geriledi.

OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı, önceki işlem gününde varil başına 28.57 dolar düzeyindeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yalnızca bir hafta içinde toplam 625 milyar dolarlık tahvil alımıyla ekonomiye destek olacağını, ABD Hazine Bakanlığı'nın da, 2.0 trilyon doları bulacak bir yardım paketi hazırladığını açıklamasının ardından petrol fiyatları yükseldi.Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 2.52 artışla 30.56 dolara yükseldi. ABD hafif petrolü de yüzde 3.47 artışla 26.87 dolara çıktı.OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi sArabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından  hesaplanıyor.   

 


Kaynak: DHA

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Ekonomi Manşet

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