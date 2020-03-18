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Opec, Ekonomi

OPEC Petrol Sepeti 30.36 dolara geriledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti Salı günü 0.27 dolar düşüşle varil başına 30.36 dolara geriledi.

18.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:10
OPEC Petrol Sepeti 30.36 dolara geriledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti Salı günü 0.27 dolar düşüşle varil başına 30.36 dolara geriledi.

OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün varil başına 30.63 dolar düzeyindeydi.

Petrol fiyatları, Covid-19 salgını nedeniyle seyahat kısıtlamalarına bağlı binlerce uçuşun iptel edilmesinin etkisiyle geriledi. Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.84 düşerek 28.49 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.82 düşüşle 26.46 dolardan işlem görüyor.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından  hesaplanıyor.   


Kaynak: DHA

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