OPEC: Küresel petrol talebi günde 5.95 milyon varil artacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2021 yılında küresel petrol talebinin, yüzde 6.6'ya karşılık gelen, günlük 5.95 milyon varil artacağını öngördü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2021 yılında küresel petrol talebinin, yüzde 6.6'ya karşılık gelen, günlük 5.95 milyon varil artacağını öngördü.

"Toparlanma yılın ikinci yarısından itibaren başlayacak gibi duruyor" denilen OPEC'in aylık yayımlanan raporuna göre, OPEC'in güçlü toparlanma tahmini grubun üretim kesintilerini kademeli olarak azaltma planını da destekliyor.

Raporda özellikle salgına bağlı "önemli belirsizlikler" olduğuna dair uyarılar ve Hindistan'daki durumun petrol fiyatlarına etkisine dair endişeler yer alsa da genel olarak iyimser bir hava hakim. Raporda, "Hindistan koronavirüse bağlı ciddi zorluklarla karşı karşıya ve bu nedenle ikinci çeyrekte bunun toparlanmaya olumsuz bir etkisi olacaktır ancak 2021'in ikinci yarısından itibaren toparlanmanın hızlanması bekleniyor" denildi.OPEC raporda 2021'in ikinci çeyreği için petrol talebi beklentisini günlük 300,000 varil düşürürken, üçüncü çeyrek için 150,000 varil ve dördüncü çeyrek için 290,000 varil yükseltti. OPEC, yılın ikinci yarısından başlayarak salgının etkilerinin büyük ölçüde kontrol altına alınacağını öngörerek 2021 ekonomik büyüme beklentisini de geçen aya kıyasla yüzde 5.4'ten yüzde 5.5'e çıkardı.OPEC'in öngörülerine göre ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 6.2 büyümesi beklenirken, bunu yüzde 4.2 ile Euro Bölgesi, yüzde 3.0 ile Japonya izleyecek.

BRIC ülkeleri ve Çin'in yüzde 8.5, Hindistan'ın yüzde 9.7, Brezilya ve Rusya'nın da yüzde 3.0 büyümeleri bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı