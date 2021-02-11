OPEC: Küresel petrol talebi 2021'de günlük 5,8 milyon varil artacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük bazda yaklaşık 5 milyon 790 bin varil artışla 96 milyon 50 bin varil olacağını açıkladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük bazda yaklaşık 5 milyon 790 bin varil artışla 96 milyon 50 bin varil olacağını açıkladı.

OPEC'in Aylık Petrol Piyasası Raporu'na göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tedbirlerin sıkılaştırılması ve bazı ülkelerde kısmi kısıtlamaların yeniden başlatılması, ulaşım yakıtlarında zayıf bir toparlanmaya işaret ederek yılın ilk yarısındaki petrol talebi tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlara yol açıyor.

Ancak dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD başta olmak üzere büyük ekonomilerde petrol ürünleri, özellikle de endüstriyel yakıtlara talebi destekleyen gelişmelerin yılın ikinci yarısında güçleneceği varsayılıyor.

Aşılama çalışmalarının salgının yayılmasını engellemeye yardımcı olacağı ve açıklanan büyük teşvik paketlerinin olumlu etkiye sahip olacağı varsayımıyla yılın ikinci yarısında ulaşım yakıtlarında yaşanacak güçlü büyümenin petrol talebini destekleyeceği öngörülüyor.

Bu kapsamda, OPEC ham petrolüne talebin bu yıl geçen yıla göre günlük 5 milyon varil artarak 27 milyon 500 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Küresel petrol talebinin bu dönemde günlük bazda 5 milyon 790 bin varil (yüzde 6,4) artarak yaklaşık 96 milyon 50 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

OPEC'in petrol üretimi arttı

Rapora göre, küresel petrol arzı geçen ay bir önceki aya göre günlük 430 bin varil artarak yaklaşık 93 milyon 120 bin varile ulaştı.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi de söz konusu dönemde günlük 180 bin varil artarak yaklaşık 25 milyon 500 bin varil oldu. Bu artışla, OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ocakta yüzde 27,4'e yükseldi.

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Suudi Arabistan, Venezuela ve İran'da artarken, en büyük düşüşler Libya ve Nijerya'da görüldü. Suudi Arabistan'da günlük üretim geçen ay bir önceki aya göre 89 bin varil, Venezuela'da 72 bin varil ve İran'da 62 bin varil artarken, Libya'da 51 bin, Nijerya'da ise 31 bin varil geriledi.

OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise aynı dönemde 250 bin varil artışla 67 milyon 620 bin varil seviyesine çıktı.

Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, ocak ayında bir önceki aya göre 110 adet artarak 1325 adet oldu. Bu kulelerden 323'ü OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel