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OPEC-Küresel petrol kulesi sayısı 2019'da 289 adet düştü

Dünya genelindeki petrol sondaj kulesi sayısı 2019'da 289 adet düşüşle 2 bin 352 düzeyine geriledi.

OPEC-Küresel petrol kulesi sayısı 2019'da 289 adet düştü
14.07.2020 08:49 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:27

Dünya genelindeki petrol sondaj kulesi sayısı 2019'da 289 adet düşüşle 2 bin 352 düzeyine geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Yıllık İstatistik Bülteni'ndeki verilere göre, dünya genelindeki toplam petrol sondaj kulelerinin yüzde 30.8'i OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

Petrol sondaj kulesi sayısındaki en büyük düşüş, kule sayısının 280 adet azalma ile 939 adete gerilediği Kuzey Amerika'da gerçekleşti. Bu dönemde, ABD'deki 274 petrol sondaj kulesinde üretim durdurulurken, Kanda'da yalnızca altı petrol sondaj kulesi kapatıldı.OPEC verilerine göre, 2019 yılında Ortadoğu'daki petrol sondaj kulesi sayısı 35 düşüşle 532'ye. Asya-Pasifik bölgesinde dokuz adet düşüşle 241'e geriledi.Buna karşılık, Avrupa'da petrol sondaj kulesi sayısı 44 artışla 221 adete yükseldi.

Kanıtlanmış toplam dünya petrol rezervi 2018'e göre yüzde 3.6 artarak 1.55 trilyon varile yükseldi. İran, 2018 yılında 208.6 milyar varil olarak bilinen rezerv miktarını, yüzde 34.1 artırdı. Bu arada, ABD'nin rezervleri de yüzde 20.1 artarak 52.6 milyar varile yükseldi.


Kaynak: DHA

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