OPEC, koronavirüs salgınının petrol talebini düşürüp, fiyatları aşağı çekme riskine çare arıyor
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OPEC, koronavirüs salgınının petrol talebini düşürüp, fiyatları aşağı çekme riskine çare arıyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasıyla küresel petrol talebinin zayıf kalması ihtimalinin petrol fiyatlarını aşağı çekme riskine çare bulmak amacıyla perşembe günü Viyana’da toplanacak.

03.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:41
OPEC, koronavirüs salgınının petrol talebini düşürüp, fiyatları aşağı çekme riskine çare arıyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ve OPEC dışı ülkeler, koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasıyla küresel petrol talebinin zayıflaması ihtimalinin petrol fiyatlarını aşağı çekme riskine çare bulmak amacıyla perşembe günü 'da toplanacak.


Geçen hafta 50 doların altına kadar düşen küresel petrol fiyatları, OPEC ve OPEC dışı ülkelerinin toplantısında petrol kesintisini artıracağı beklentisiyle bugün yükselme eğilimi gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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