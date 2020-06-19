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OPEC+ kısıntıya bağlılık açıklamasıyla petrol yükseldi (2)

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve başını Rusya'nın çektiği diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubunun, üretim kısıntılarına bağlılığını açıklamasının ardından petrol fiyatları yükseldi.

OPEC+ kısıntıya bağlılık açıklamasıyla petrol yükseldi (2)
19.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:27
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve başını Rusya'nın çektiği diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubunun, üretim kısıntılarına bağlılığını açıklamasının ardından petrol fiyatları yükseldi.

OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, Mayıs ayında varılan kısıntı anlaşmasına genel uyumun yüzde 87 düzeyinde olduğu, anlaşmaya uyum sağlayamayan üreticilerin de, eksik kalan kısıntıları Temmuz-Eylül döneminde telafi etme sözü verdikleri belirtildi.OPEC+ grubu, bu ayın başlarında yaptığı toplantıda, günde ortalama 9.7 milyon varili bulan üretim kısıntısının Temmuz sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı.Gazetecilerin sorularını teleon üzerinden yanıtlayan Saudi Aramco CEO'su Amin Nasser de, küresel petrol talebinin yılın ikinci yarısında toparlanmasını beklediğini söyledi ve petrol piyasalarını etkileyen olumsuzların geride kaldığını vurguladı.

Ağustos teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.70 artışla 42.65 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 2.60 artışla 39.85 dolara yükseldi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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