OPEC kararları etkili olamıyor

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol, ABD'de artan kaya gazı üretimi ve Çin'in yavaşlamasının petrol fiyatları üzerinde baskı yapmaya devam edeceğini, ancak İran'a olan muafiyetlerin sonlanmasının fiyatları artırıcı etki yapabileceğini söyledi.
22 Ocak 2019 Salı 16:45
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol, ABD'de artan kaya gazı üretimi ve Çin'in yavaşlamasının petrol fiyatları üzerinde baskı yapmaya devam edeceğini, ancak İran'a olan muafiyetlerin sonlanmasının fiyatları artırıcı etki yapabileceğini söyledi.