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OPEC'in petrol üretimi 2019'da yüzde 6.0 düştü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelerin toplam petrol üretimi 2019 yılında yüzde 6.0'ya karşılık gelen günde ortalama 1.86 milyon varil düştü.

OPEC'in petrol üretimi 2019'da yüzde 6.0 düştü
14.07.2020 08:18 | Son Güncelleme: 14.07.2020 08:22

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelerin toplam petrol üretimi 2019 yılında yüzde 6.0'ya karşılık gelen günde ortalama 1.86 milyon varil düştü.

OPEC'in Yıllık İstatistik Bülteni'ndeki verilere göre, buna karşılık, OPEC üyesi olmayan diğer petrol üreticilerinin üretimi aynı dönemde yüzde 2.9'a karşılık gelen günde ortalama 1.30 milyon varil arttı.

OPEC verilerine göre, ABD, Rusya ve Suudi Arabistan, dünyanın en büyük üreticileri olma özelliklerini 2019 yılında da korudular.

Petrol talebinde belirgin artışların yaşandığı bölgeler de Asya-Pasifik bölgesi, Afrika ve Ortadoğu olarak belirlendi. OPEC üyeleri arasında da petrol talebinin yükseldiği belirtilen rapora göre, küresel petrol talebinin yüzde 55'ini damıtılmış ürünler ve benzin oluşturdu.


Kaynak: DHA

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