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OPEC'in ham petrol üretimi mayısta azaldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi mayıs ayında bir önceki aya göre 6 milyon 300 bin varil azalarak 24 milyon 190 bin varile geriledi.

OPEC'in ham petrol üretimi mayısta azaldı
17.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:58

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi mayıs ayında bir önceki aya göre 6 milyon 300 bin varil azalarak 24 milyon 190 bin varile geriledi.

OPEC'in mayıs ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya kıyasla günlük 10 milyon 40 bin varil azalarak yaklaşık 89 milyon 890 bin varile indi.

Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 3 milyon 740 bin varil azalışla 65 milyon 690 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi mayısta önceki aya göre 6 milyon 300 bin varil azalışla 24 milyon 190 bin varile geriledi. OPEC'in toplam küresel petrol arzı içindeki payı ise yüzde 26,9 olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini artıran tek ülke İran oldu. İran'da günlük ortalama ham petrol üretimi 5 bin varil artışla 1 milyon 978 bin varile yükseldi.

Mayısta günlük petrol üretiminde OPEC içinde en fazla düşüş ise Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt'te yaşandı.

Suudi Arabistan'da günlük üretim 3 milyon 160 bin varil düşüşle 8 milyon 482 bin varile, BAE'de 1 milyon 364 bin varil azalışla 2 milyon 477 bin varile, Kuveyt'te ise 921 bin varil düşüşle 2 milyon 198 bin varile geriledi.

Küresel petrol talebi

Raporda bu yıl küresel petrol talebinin günlük 9 milyon 70 bin varil azalarak 90 milyon 590 bin varil olması öngörülüyor. OPEC petrolüne olan talebin ise günlük 23 milyon 600 bin varil olacağı tahmin edildi.

Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı mayısta bir önceki aya göre 339 adet azalış göstererek 1335'e düştü. Bu kulelerden 473'ü OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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