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OPEC+ ile petrol fiyatları yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun, petrol üretimi kesintilerini Temmuz ayı sonuna kadar uzatma konusunda anlaşmalarının ardından Brent 42 doları, ABD hafif petrolü de 40 doları gördükten sonra hafif geri çekildi.

OPEC+ ile petrol fiyatları yükseldi
08.06.2020 17:36 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:36

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun, petrol üretimi kesintilerini Temmuz ayı sonuna kadar uzatma konusunda anlaşmalarının ardından Brent 42 doları, ABD hafif petrolü de 40 doları gördükten sonra hafif geri çekildi.

Fiyatlardaki tırmanış, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman'ın, ülkesinin program dışı olarak yaptığı kısıntıları Haziran sonunda uygulamadan kaldıracağını açıklamasıyla duraksadı.

OPEC+ Grubu, Covid-19 pandemisi nedeniyle sert düşen talebi dengelemek için, Nisan ayında, arzı Mayıs ve Haziran aylarında günde 9.7 milyon varil azaltma konusunda anlaşmıştı. Grubun yaptığı son toplantıda varılan anlaşmaya göre, günde 9.7 milyon varillik üretim kısıntısı Temmuz sonuna kadar sürecek. Anlaşmaya göre, kısıntılar Temmuz'dan Aralık'a kadar da günde 7.7 milyon varil olarak sürdürülecek.Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.18 düşüşle 41.15 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.04 düşüşle 38.74 dolara geriledi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.84 artışla 17.55 dolar,altın, yüzde 0.64 artışla 1,694.44 dolar,bakır, yüzde 0.30 artışla 5,659.00 dolar,platin, yüzde 1.50 artışla 834.84 dolar,paladyum yüzde 2.56 artışla 2,002.34 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 370 liraya, çeyrek altın 609 liraya, Cumhuriyet altını da 2,427 liraya yükseldi.Petrol Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selim Şiper, "Petrolden Kötü Haber" başlıklı, petrol fiyatlarındaki yükselişe ilişkin değerlendirmesinde, geçen hafta, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun önderliğinde, Türkiye'deki bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin, marjlarından fedakarlık ederek pompa satış fiyatlarında indirim yaptığını anımsattı ve ekledi: "Sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ile bunun pozitif etkisinin görüleceği öngörülüyordu. Ancak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üretiminin kısıtlanması ile birlikte petrol fiyatlarının da tekrar yükselişe geçtiği görülüyor. Son bir ay içinde 20 dolardan 42-43 dolara yükselen Brent petrolün varil fiyatı, 200 dolardan yaklaşık 350 dolara yükselen dizel ürün fiyatından dolayı pompa fiyatları yükseldi."

Tüm bu gelişmelerin, Türkiye akaryakıt piyasasındaki bazı dağıtım şirketlerinin geçen hafta uygulamaya koydukları indirimlerin dışında geliştiğinin altını çizen Şiper, "İndirilen marj seviyeleri korunmakla birlikte, petrol piyasasında yaşanan bu gelişmelerin tetiklediği ürün fiyatındaki artışın, maalesef önümüzdeki günlerde pompa satış fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Petrol fiyatlarının bir müddet daha 40-50 dolar arasında kalacağını öngörüyoruz" diye ekledi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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