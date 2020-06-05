HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

OPEC+ haberiyle petrol 40 doları aştı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısına ilişkin toplantıyı Cumartesi günü yapacaklarına ilişkin haberin duyulmasıyla Brent hampetrolün fiyatı yeniden 40 doların üzerine çıktı.

OPEC+ haberiyle petrol 40 doları aştı
05.06.2020 09:23 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:23

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısına ilişkin toplantıyı Cumartesi günü yapacaklarına ilişkin haberin duyulmasıyla Brent hampetrolün fiyatı yeniden 40 doların üzerine çıktı. Yeniden 1,700 doların üzerine çıkan ons altın fiyatı da bu düzeye yakın hareket ediyor.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.02 artışla 40.0 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.03 artışla 38.29 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.01 düşüşle 17.71 dolar,altın, yüzde 0.08 düşüşle 1,708.86 dolar,bakır, yüzde 0.30 artışla 5,525.00 dolar,platin, yüzde 0.26 artışla 845.64 dolar,paladyum yüzde 0.67 artışla 1,949.55 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 371 liraya, çeyrek altın 613 liraya, Cumhuriyet altını da 2,438 liraya yükseldi.ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA), ülke genelinde hampetrol stoklarının, 29 Mayıs'ta biten haftada toplam 2.1 milyon varil düşüşle 532.3 milyon varile gerilediğini açıkladı. Petrol piyasaları analistlerine göre, bu azalma küresel petrol talebinin canlanmakta olduğunu gösteriyor.EIA'nın verilerine göre, bu dönemde ABD genelinde toplam hampetrol ve petrol ürünleri stokları da 15.1 milyon varil azaldı.Buna göre, ABD'nin hampetrol ithalatı da, bir önceki haftaya göre 1.0 milyon varil azalışla günde ortalama 6.2 milyon varil olarak gerçekleşti. Bu dönemde benzin üretimi de günde ortalama 7.8 milyon varil arttı.Bu dönemde rafinerilerde işlenen hampetrol miktarı da, önceki haftaya göre 316,000 varil artışla günde ortalama 13.3 milyon varil oldu ve rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranları da yüzde 71.8 olarak hesaplandı.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nin (API) verilerine göre de, ABD'deki hampetrol stokları, 29 Mayıs'ta biten haftada toplam 483,000 varil azaldı.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak Ekonomi
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Ekonomi
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü Ekonomi
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor Ekonomi
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor Ekonomi
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Murat Boz Tilbe Saran Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Ali Koç Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Libya Antalya Resmi Gazete Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: OPEC+ haberiyle petrol 40 doları aştı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 09:27:42. #1.15#
title