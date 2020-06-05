OPEC+ haberiyle petrol 40 doları aştı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısına ilişkin toplantıyı Cumartesi günü yapacaklarına ilişkin haberin duyulmasıyla Brent hampetrolün fiyatı yeniden 40 doların üzerine çıktı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısına ilişkin toplantıyı Cumartesi günü yapacaklarına ilişkin haberin duyulmasıyla Brent hampetrolün fiyatı yeniden 40 doların üzerine çıktı. Yeniden 1,700 doların üzerine çıkan ons altın fiyatı da bu düzeye yakın hareket ediyor.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.02 artışla 40.0 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.03 artışla 38.29 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.01 düşüşle 17.71 dolar,altın, yüzde 0.08 düşüşle 1,708.86 dolar,bakır, yüzde 0.30 artışla 5,525.00 dolar,platin, yüzde 0.26 artışla 845.64 dolar,paladyum yüzde 0.67 artışla 1,949.55 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 371 liraya, çeyrek altın 613 liraya, Cumhuriyet altını da 2,438 liraya yükseldi.ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA), ülke genelinde hampetrol stoklarının, 29 Mayıs'ta biten haftada toplam 2.1 milyon varil düşüşle 532.3 milyon varile gerilediğini açıkladı. Petrol piyasaları analistlerine göre, bu azalma küresel petrol talebinin canlanmakta olduğunu gösteriyor.EIA'nın verilerine göre, bu dönemde ABD genelinde toplam hampetrol ve petrol ürünleri stokları da 15.1 milyon varil azaldı.Buna göre, ABD'nin hampetrol ithalatı da, bir önceki haftaya göre 1.0 milyon varil azalışla günde ortalama 6.2 milyon varil olarak gerçekleşti. Bu dönemde benzin üretimi de günde ortalama 7.8 milyon varil arttı.Bu dönemde rafinerilerde işlenen hampetrol miktarı da, önceki haftaya göre 316,000 varil artışla günde ortalama 13.3 milyon varil oldu ve rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranları da yüzde 71.8 olarak hesaplandı.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nin (API) verilerine göre de, ABD'deki hampetrol stokları, 29 Mayıs'ta biten haftada toplam 483,000 varil azaldı.

Kaynak: DHA