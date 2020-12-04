OPEC günlük petrol üretimini 500 bin varil arttıracak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), önümüzdeki yıl Ocak ayı için günlük petrol üretimini 500 bin varil arttırma kararı aldığını duyurdu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), önümüzdeki yıl Ocak ayı için günlük petrol üretimini 500 bin varil arttırma kararı aldığını duyurdu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ile ve Rusya dahil bazı OPEC dışı ülkelerin oluşturduğu OPEC+ zirvesi video konferans yoluyla 23 üye ülkenin temsilcileri arasında gerçekleştirildi. Zirvenin ardından OPEC tarafından yapılan açıklamada, OPEC+ üyesi ülkelerin günlük petrol üretimini 500 bin varil arttırma kararı aldığı duyuruldu. OPEC günlük petrol üretim kesintisini Ocak ayı itibarıyla günlük 500 bin varil azaltılacağını, 7.7 milyon varillik üretim kesintisinin 7.2 milyon varile düşürüldüğünü aktardı.

Kazakistan Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, artış kararının Kazakistan tarafında desteklendiğini, günlük 500 bin varil artış kararının kabul edildiği ifade edildi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, her ayın sonunda durum değerlendirmesi için toplantı yapılacağını ve Ocak, Şubat, Mart aylarındaki toplantılarda yapılacak değerlendirmelere göre bir sonraki dönemlere dair kararlar alınacağını ifade etti - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı