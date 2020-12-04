OPEC günlük petrol üretimini 500 bin varil arttıracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

OPEC günlük petrol üretimini 500 bin varil arttıracak

04.12.2020 00:00 | Son Güncelleme: 04.12.2020 00:04
OPEC günlük petrol üretimini 500 bin varil arttıracak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), önümüzdeki yıl Ocak ayı için günlük petrol üretimini 500 bin varil arttırma kararı aldığını duyurdu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), önümüzdeki yıl Ocak ayı için günlük petrol üretimini 500 bin varil arttırma kararı aldığını duyurdu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ile ve Rusya dahil bazı OPEC dışı ülkelerin oluşturduğu OPEC+ zirvesi video konferans yoluyla 23 üye ülkenin temsilcileri arasında gerçekleştirildi. Zirvenin ardından OPEC tarafından yapılan açıklamada, OPEC+ üyesi ülkelerin günlük petrol üretimini 500 bin varil arttırma kararı aldığı duyuruldu. OPEC günlük petrol üretim kesintisini Ocak ayı itibarıyla günlük 500 bin varil azaltılacağını, 7.7 milyon varillik üretim kesintisinin 7.2 milyon varile düşürüldüğünü aktardı.

Kazakistan Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, artış kararının Kazakistan tarafında desteklendiğini, günlük 500 bin varil artış kararının kabul edildiği ifade edildi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, her ayın sonunda durum değerlendirmesi için toplantı yapılacağını ve Ocak, Şubat, Mart aylarındaki toplantılarda yapılacak değerlendirmelere göre bir sonraki dönemlere dair kararlar alınacağını ifade etti - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Büyükşehirden Yakaket'te bin 500 adet ceviz fidesi
Büyükşehirden Yakaket'te bin 500 adet ceviz fidesi
Devlet desteğiyle, 2 milyon 500 bin TL'lik modern tesis kurdu
Devlet desteğiyle, 2 milyon 500 bin TL'lik modern tesis kurdu
Altının kilogramı 463 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 463 bin 500 liraya yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır Selahattin Demirtaş
Magazin Beyonce Ivana Sert Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Okan Buruk Nacer Chadli Tolga Ciğerci Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: OPEC günlük petrol üretimini 500 bin varil arttıracak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 00:04:36. #1.14#
title