OPEC+ grubunun 12. Bakanlar Toplantısı 3 Aralık'a ertelendi
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OPEC+ grubunun 12. Bakanlar Toplantısı 3 Aralık'a ertelendi

01.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:10
OPEC+ grubunun 12. Bakanlar Toplantısı 3 Aralık'a ertelendi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu bazı OPEC dışı ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün gerçekleştirilmesi planlanan 12. Bakanlar Toplantısı'nın 3 Aralık'a ertelendiği bildirildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu bazı OPEC dışı ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün gerçekleştirilmesi planlanan 12. Bakanlar Toplantısı'nın 3 Aralık'a ertelendiği bildirildi.

OPEC'den yapılan yazılı açıklamada, OPEC+ grubu ülkelerinin enerji ve petrol bakanlarının katılımıyla 12'incisi düzenlenecek toplantının perşembeye ertelendiği bilgisi paylaşıldı.

Video konferans yoluyla düzenlenecek toplantının neden ertelendiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bakanlar toplantısında, 1 Ağustos'tan bu yana uygulanan günlük 7,7 milyon varil petrol üretim kısıntısı seviyesinin mevcut halinin uzatılıp uzatılmaması ele alınacak.

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Bu arada petrol üretim kısıntısı anlaşmasını görüşmek üzere dün gerçekleştirilen 180. OPEC Olağan Toplantısı da bugüne ertelenmiş, üye ülke delegasyonlarının görüşmelerde bulunmak üzere bir araya geleceği duyurulmuştu.

Kovid-19'un enerji piyasalarına etkisi

Petrol piyasaları, Kovid-19 salgınının küresel ekonomiler üzerindeki olumsuz etkileri ve ülkelerin uyguladıkları karantina önlemleri nedeniyle mart ayından bu yana zayıf talep ve arz fazlalığıyla mücadele ediyor.

Nisanda varılan anlaşma uyarınca, üretim kesintisini 1 Temmuz-31 Aralık dönemi için günlük 7,7 milyon varile düşürme kararı alan OPEC+ grubu, söz konusu üretim kesintisini salgının oluşturduğu belirsizliğin de etkisiyle bir ay gecikmeli olarak 1 Ağustos'tan itibaren uygulamaya koymuştu.

Söz konusu anlaşmaya göre, 1 Ocak 2021 itibarıyla kesinti miktarını günlük 2 milyon varil azaltarak 5,8 milyon varile indirmesi gereken grubun, küresel petrol piyasasındaki arz fazlalığı ve salgın nedeniyle bu planını erteleyerek günlük 7,7 milyon varillik kesintiyi en az 3 ay daha uygulamaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, pazar günü OPEC+ grubu ülkelerinin, nihai karar öncesinde fikir birliğini güçlendirmek üzere Suudi Arabistan ve Rusya'nın son dakika çağrısıyla gayrı resmi bir görüşme gerçekleştirdiği ancak bazı ülkelerin itirazları nedeniyle grup içerisinde ortak bir karara varılamadığı belirtilmişti.

Bazı ülkelerin çeşitli nedenlerle üretim miktarının artırılmasını istediği bilinirken, bugün ve perşembe düzenlenecek görüşmelerde taraflar arasında şu anda günlük 7,7 milyon varil olan üretim kesintisinin uzatılması için mutabakat sağlanması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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