OPEC Genel Sekreterliğine Haitham Al-Ghais atandı
AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekterliğine, Kuveytli Haitham Al-Ghais atandı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekterliğine, Kuveytli Haitham Al-Ghais atandı.
OPEC'ten yapılan yazılı açıklamada, Muhammed Barkindo'nun yerine atanan Al-Ghais'in 3 yıl yürüteceği görevine 1 Ağustos'ta başlayacağı bildirildi.
2017'den Haziran 2021'e kadar Kuveyt'in OPEC Başkanı olarak görev yapan Al-Ghais, şu anda Kuveyt Petrol Ulusal Şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışıyor.
AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri
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