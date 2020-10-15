OPEC/Barkindo: Petrol talebi beklenenden yavaş toparlanıyor
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OPEC/Barkindo: Petrol talebi beklenenden yavaş toparlanıyor

15.10.2020 14:02 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:05
OPEC/Barkindo: Petrol talebi beklenenden yavaş toparlanıyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, Perşembe günü yaptığı açıklamada, küresel petrol talebinin beklendiği hızda toparlanamadığını, oldukça "cansız" geliştiğini söyledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, Perşembe günü yaptığı açıklamada, küresel petrol talebinin beklendiği hızda toparlanamadığını, oldukça "cansız" geliştiğini söyledi.

Enerji Bilgilendirme Fourum'un da konuşan Barkindo, petrol piyasaları dip düzeylere indiğine dikkat çekerek, "belirsizlik örtüsünün" yavaş yavaş ortadan kaybolduğunu vurguladı; buna karşılık, toparlanmanın uzun zaman alacağı konusunda bir yanılsamanın olmadığı konusunda uyardı.

OPEC'in, Uluslararası Enerji Ajansı'nın, küresel ekonomik toparlanma konusundaki öngörülerine de katılmadıklarını vurgulayan Barkindo, "Önümüzdeki yık küresel gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH) güçlü bir toparlanmaya tanık olacağız. Önümüzdeki yıl aşının hazır olacağı konusunda hiç kuşkumuz yok" diye ekledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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