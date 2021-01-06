OPEC+ anlaşmasıyla petrol yükseldi

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) üretim kısıntılarında anlaşmalarının ardından yükseldiği pandemi döneminin zirvesinde tutunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı 54.63 dolar ile Mart'tan bu yana ilk kez 54 dolar sımnırını aşarken, Batı Teksas hampetrolünün varil fiyatı da 50.69 dolara kadar yükseldi.

Küresel düzeydeki yeni kısıtlama önlemleriyle artan güvenli liman alımlarının desteğinde 1,945 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı ise 1,930 dolar düzeyine çekildi.OPEC+ toplantısında alınan karara göre, Rusya Şubat ve Mart aylarında petrol üretimini günde ortalama 65,000 varil, Kazakistan da aynı aylarda petrol üretimini günde ortalama 10,000 varil artıracak. Buna karşılık, Suudi Arabistan, aynı aylarda gönüllü olarak, üretimi günde ortalama 1.0 milyon varil azaltacak.OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, Nisan ayından itibaren uygulanacak petrol üretim ayarlamaları aylık olarak yapılacak toplantılarda kararlaştırılacak.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları, 1 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon 660,000 bin varil geriledi. API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 5 milyon 470 bin varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 7 milyon 140,000 varil yükseldi.Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, geçen yıl Nisan ve Mayıs aylarında fiyatlardaki sert düşüşleri anımsatarak, petrol fiyasaları için "en kötüsünün geride kaldığını" vurguladı ve "Petrol piyasalarında aralıksız bir toparlanmaya tanık oluyoruz" dedi.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.69 artışla 53.94 dolar,Batı Teksas yüzde 0.46 artışla 50.16 dolar,altın yüzde 0.91 düşüşle 1,931.80 dolar,gümüş yüzde 1.17 düşüşle 27.28 dolar,bakır yüzde 2.48 artışla 8,050.50 dolar,platin yüzde 2.06 düşüşle 1,092.02 dolar,paladyum yüzde 2.99 düşüşle 2,403.05 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 456 liraya, çeyrek altın 750 liraya, Cumhuriyet altını da 2,992 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, piyasaların ABD seçimlerine odaklandığına dikkat çekilerek, şöyle denildi: "ABD seçimlerinin son kısmı olan Georgia seçimleri dünkü oylamayla başladı. Bu seçim neticesinde ABD senatosunda çoğunluğun Cumhuriyetçilerin mi yoksa Demokratların mı olacağı belli olacak. "Altın ise böyle bir günde yeşilde bir seansı geride bırakmasının yanı sıra son iki ayın en yüksek seviyesinde yeni zirve yaşadı. Seansa 1942 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, gün içinde 1953 dolar/onsa kadar uzanarak kasımdan beri ilk defa bu seviyeyi görmüş oldu. Seansı 1950 dolar/onstan tamamlayan sarı maden, günlük bazda yüzde 0.4 kazancı hanesine yazmış oldu. "Gümüş de günü yeşilde kapatmayı başarırken, 27.70 dolar/onsla Eylül'den bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti. Seansı 27.55 dolar/onstan tamamlayan beyaz maden, yüzde 1.2 kazancı hanesine yazmış oldu. Aynı zamanda gümüşün yeşil enerjide hammadde olarak kullanılıyor olmasının demokratların senatoyu almasında pozitif etki görebileceğini not olarak düşmekte yarar var."Platin, dünkü seansı 1116 dolar/onstan tamamlarken günlük kazancı yüzde 4.0 aştı ve günün en çok değer kazanan kıymetli madeni oldu. Platin de gümüşle benzer şekilde Demokratların seçim galibiyetinden pozitif etkilenecek bir diğer kıymetli maden olarak öne çıkıyor."Paladyum ise günü güçlü kazançla tamamlayan bir diğer kıymetli maden olurken, 2531 dolar/onsla Mart'tan bu yana kaydettiği en yüksek seviyeyi kaydetmiş oldu. Seansı 2474 dolar/onstan kaydeden paladyum, gün sonunda yüzde 3.8 kazancı hanesine yazmış oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, hacim açısından yüksek bir işlem günü geride kaldı. Borsa İstanbul'da toplamda 6700 kg altın, 2089 kg gümüş işlemiyle seans tamamlanmış oldu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı