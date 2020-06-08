OPEC+ anlaşmasıyla petrol yükseldi Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun, petrol üretimi kesintilerini Temmuz ayı sonuna kadar uzatma konusunda anlaşmalarının ardından Brent 42 doları, ABD hafif petrolü de 40 doları aştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun, petrol üretimi kesintilerini Temmuz ayı sonuna kadar uzatma konusunda anlaşmalarının ardından Brent 42 doları, ABD hafif petrolü de 40 doları aştı.

OPEC+ Grubu, Covid-19 pandemisi nedeniyle sert düşen talebi dengelemek için, Nisan ayında, arzı Mayıs ve Haziran aylarında günde 9.7 milyon varil azaltma konusunda anlaşmıştı. Grubun yaptığı son toplantıda varılan anlaşmaya göre, günde 9.7 milyon varillik üretim kısıntısı Temmuz sonuna kadar sürecek. Anlaşmaya göre, kısıntılar Temmuz'dan Aralık'a kadar da günde 7.7 milyon varil olarak sürdürülecek.

OPEC+ Grubu, Mayıs ve Haziran aylarında üretim kotalarını aşan Nijerya ve Irak gibi ülkelerden bunu Temmuz-Eylül aylarında ekstra kesintiler yaparak dengelemelerini de istedi. Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.98 artışla 42.92 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.85 artışla 40.28 dolara yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 1.47 artışla 17.66 dolar,altın, yüzde 0.47 artışla 1,691.71 dolar,bakır, yüzde 0.30 artışla 5,659.00 dolar,platin, yüzde 1.04 artışla 831.20 dolar,paladyum yüzde 0.91 artışla 1,970.00 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 368 liraya, çeyrek altın 607 liraya, Cumhuriyet altını da 2,424 liraya yükseldi.

Kaynak: DHA