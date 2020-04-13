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Rusya, Opec, Ekonomi

OPEC+ anlaşması sonrası petrol fiyatları yüzde 5.0 yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın önderliğindeki petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısı anlaşmasının ardıdan petrol fiyatları yüzde 5.0 dolayında yükseldi.

13.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:00
OPEC+ anlaşması sonrası petrol fiyatları yüzde 5.0 yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın önderliğindeki petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısı anlaşmasının ardıdan petrol fiyatları yüzde 5.0 dolayında yükseldi.

OPEC+ Grubu Cuma günü, Covid-19 salgınıyla önemli ölçüde düşen fiyatların yönünü yukarıya çevirmek için üretimlerini günde 10 milyon varil kısacak anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre, OPEC üyeleri ve Rusya'nın dışında, aralarında ABD'nin de bulunduğu ülkeler dün alınan karara göre üretimlerini yüzde 20 azaltacaklar.

Covid-19 salgınının önüne geçmek için alınan önlemler kapsamında, uluslararası ve yerel binlerce uçuş ve seyahat iptal edilince, petrol talebinde sert düşüş yaşandı. Daralan taleple birlikte fiyatlar yüzde 50'den çok düştü ve başta petrol ihracatçısı ülkeler olmak üzere, küresel petrol sektörü zarar gördü. 

Gelişmeler üzerine, yeni haftanın ilk işlemlerinde Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 4.92 artışla 29.95 dolara, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3.18 artışla 32.66 dolara yükseldi.


Kaynak: DHA

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