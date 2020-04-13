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Rusya, Opec, Ekonomi

OPEC+ anlaşması piyasalarda kaosu önledi

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun üretimi kısma konusundaki anlaşmasının, küresel petrol piyasalarındaki kaosu önlediğine dikkat çekti.

13.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:14
OPEC+ anlaşması piyasalarda kaosu önledi

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun üretimi kısma konusundaki anlaşmasının, küresel petrol piyasalarındaki kaosu önlediğine dikkat çekti.

Peskov, küresel petrol arzının yüzde 10'u kadar üretim kısıntısını öngören anlaşmanın, herhangi bir uzlaşma olmadan sert düşen petrol fiyatlarına da istikrar kazandıracağını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vlaimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Kralı Salman, petrol üreticilerinin vardığı anlaşmayı desteklediklerini açıkladılar.OPEC+ grubu, Perşembe gününden bu yana dört gün süren görüşmelerin sonrasında petrol üretiminde Mayıs ve Haziran aylarında günlük 9.7 milyon varil kısıntıyı onayladı.OPEC+ grubu içindeki üreticiler dışındaki üreticilerin de katılımıyla, 1 Mayıs itibariyle küresel bazda bu kesintinin 20 milyon varil ile küresel petrol üretiminin yüzde 20'sini bulması bekleniyor.

Covid-19 pandemisi nedeniyle binlerce uçuşun iptale edilmesi, motorlu taşıt kullanımının büyük ölçde azalması ve ekonomik aktivitide sert düşüşlerle, küresel petrol talebi günde 30 milyon varil ile yüzde 30 daraldı.


Kaynak: DHA

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