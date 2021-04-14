OPEC 2021 petrol talep öngörüsünü hafif yükseltti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OPEC 2021 petrol talep öngörüsünü hafif yükseltti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
OPEC 2021 petrol talep öngörüsünü hafif yükseltti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2021 yılına ilişkin günlük ortalama petrol talebi artışı öngörüsünü, önceki öngösünden günde ortalama 100,000 varil artışla, günde ortalama 6.0 milyon varile yükseltti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2021 yılına ilişkin günlük ortalama petrol talebi artışı öngörüsünü, önceki öngösünden günde ortalama 100,000 varil artışla, günde ortalama 6.0 milyon varile yükseltti.

OPEC'in Aylık Petrol Piyasaları Raporu'nda, öngörüdeki artışın; yılın ikinci yarısında daha güçlü bir ekonomik toparlanma beklentisinin yanında, Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü (OECD) üyelerinin ağırlığını oluşturduğu ülkelerde uygulamaya koyulan ek destek önlemleri, pandemi bağlantılı sınırlamaların azaltılması ve kitlesel aşı uygulamaları kaynaklı olduğu vurgulandı.

OPEC'in raporunda ayrıca, çoğunluğu Avrupa'daki OECD ülkeleri olmak üzere, yaygın olarak uygulanan kısıtlamalar nedeniyle, yılın ilk yarısına ilişkin talep öngörülerinin bir miktar indirileceği de vurgulandı.

OPEC'e göre 2021 yılında küresel petrol talebi günde ortalama 96.5 milyon varil düzeyinde olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mario Draghi Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Abdullah Avcı Ali Palabıyık Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: OPEC 2021 petrol talep öngörüsünü hafif yükseltti - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 08:14:46. #1.14#

title