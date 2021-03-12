OPEC 2021 petrol talebine ilişkin öngörüsünü yükseltti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 2021 yılına ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü, geçen yıla göre günde ortalama 5.9 milyon varil artışla günde ortalama 96.3 milyon varil düzeyine yükseleceğini öngördü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 2021 yılına ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü, geçen yıla göre günde ortalama 5.9 milyon varil artışla günde ortalama 96.3 milyon varil düzeyine yükseleceğini öngördü.

Böylece, OPEC'in Mart ayı piyasa raporunda, küresel petrol talebi artış öngörüsü, Şubat ayındaki raporuna göre günde ortalama 200,000 varil yükseltilmiş oldu.

OPEC raporuna göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkelerin 2021 yılında toplam petrol talebi günde ortayala 2.6 milyon varil artışla 44.6 milyon varile, OECD dışı ülkelerin toplam petrol talebi de günde ortalama 3.3 milyon varil artışla 51.6 milyon varile yükselecek.Raporda, Avrupa'nın birçok önemli bölgesinde Covid-19'u kontrol etmeye yönelik genişletilmiş önlemler yılın ilk yarısına ilişkin öngörülerin, önceki rapora göre düşürüldüğü, buna karşılık, aşı uygulamalarının olumlu etkisiyle daha güçlü bir ekonomik toparlanma beklentilerine bağlı olarak da, yılın ikinci yarısına ilişkin öngörüler ise, önceki rapora göre yükseltildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı