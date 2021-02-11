OPEC 2021 küresel büyüme öngörüsünü yüzde 4.8'e yükseltti
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OPEC 2021 küresel büyüme öngörüsünü yüzde 4.8'e yükseltti

11.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:31
OPEC 2021 küresel büyüme öngörüsünü yüzde 4.8'e yükseltti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2021 yılına ilişkin küresel gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme öngörüsünü yüzde 4.8 düzeyine yükseltti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2021 yılına ilişkin küresel gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme öngörüsünü yüzde 4.8 düzeyine yükseltti.

OPEC'in Şubat'a ilişkin aylık petrol piyasaları raporunda, "2021 yılında küresel GSYH büyümesinin, ABD'de yeni yardım paketinin yürürlüğe girmesi ve Asya ekonomilerindeki hız kazanan toparlanmanın desteğinde, önceki aydaki yüzde 4.4 düzeyinden yüzde 4.8'e yükseleceği öngörüldü" denildi.

OPEC öngörülerine göre 2021 yılında, ABD ekonomisinin yüzde 4.2'lik bir toparlanması, Euro bölgesi GSYH'nin yüzde 4.1 büyümesi öngörülüyor. Raporda ayrıca, Japonya ekonomisin yüzde 2.9 ve Çin ekonomisinin de yüzde 7.4 büyümesinin beklendiği belirtildi. OPEC raporunda, Hindistan için yüzde 7.5, Brezilya için yüzde 2.9 ve Rusya için de yüzde 3.0 büyüme öngörüldü.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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