OPEC 2020 için günlük petrol talebi artışını 1.22 milyon varile çıkarttı

15.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:42

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) küresel petrol talebi büyümesinin 2020'de günlük 1.22 milyon varil artacağını öngörüyor.

OPEC'in aylık raporunda günde 0.14 milyon varil olan 2020 yılı küresel petrol talebi artışı beklentisini revize ederek günlük 1.22 milyon varile çıkarırken, bunun yanında 2019 için petrol talebi büyüme beklentisi de günlük 0.05 milyon varil düşüşle 0.93 milyon varile indi.

Bunun yanında, OPEC üyesi olmayan ülkelerde petrol tedariki büyümesi 2019'da günlük 0.04 milyon varil artırılarak 1.86 milyon varile çıkarıldı. Söz konusu revizyonda ABD'nin güçlü petrol üretimi etkili olurken, OPEC üyesi olmayan ülkelerde 2020 için tedarik artışı öngörüsü de Norveç, Meksika ve Guayana öncülüğünde, 0.18 milyon varil artırılarak 2.35 milyon varile çıktı.

OPEC 2020 ham petrol talebi büyüme beklentisi de önceki rapor dönemine göre 0.1 milyon varil düşürülerek 29.5 milyon varile inerken, söz konusu beklenti ayrıca 2019'daki düzeyinin 1.2 milyon varil altında oldu.

Kaynak: DHA