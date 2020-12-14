OPEC 2020 dünya petrol talebi öngörüsünü hafif düşürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

OPEC 2020 dünya petrol talebi öngörüsünü hafif düşürdü

14.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:43
OPEC 2020 dünya petrol talebi öngörüsünü hafif düşürdü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Aralık ayı raporunda, dünya petrol talebindeki düşüş öngörüsünü, önceki öngörüsünden hafif indirimle günde ortalama 9.77 milyon varile indirdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Aralık ayı raporunda, dünya petrol talebindeki düşüş öngörüsünü, önceki öngörüsünden hafif indirimle günde ortalama 9.77 milyon varile indirdi. OPEC'in Kasım ayı raporunda, 2020 dünya petrol talebinde düşüş öngörüsü günlük ortalama 9.75 milyon varil düzeyindeydi.

OPEC 2021 yılı dünya petrol talebi öngörüsünü de, Covid-19 pandemisinde yeni evrelerin ortaya çıkmasına bağlı olarak günde ortalama 350,000 varil düşürdü. OPEC'in önceki raporunda, 2021 yılında günlük petrol talebinin ortalama 6.25 milyon varil yükselmesi öngörülüyordu.

OPEC'in Aralık ayı raporunda ayrıca, OPEC dışı üretici ülkelerin petrol arzındaki artış için öngörü de, Brezilya, Norveç, ABD ve Birleşik Krallık üretiminin, beklentilerden düşük üretimlerine bağlı olarak, günde ortalama 80,000 varil aşağıya çekildi.OPEC raporunda 2021 yılındaki küresel petrol üretimi öngörüsü de, Rusya'nın üretiminin daha zayıf kalmasına bağlı olarak günde ortalama 100,000 varil düşürüldü.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi
İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi
Kadın girişimcilerden destek talebi
Kadın girişimcilerden destek talebi
Son dakika haber: Kovid-19 salgını 'villa turizmine' talebi artırdı
Son dakika haber: Kovid-19 salgını "villa turizmine" talebi artırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Lütfi Elvan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Gülben Ergen Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Çağdaş Atan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Kylian Mbappe
Tüm Haberler Çocuk İzmir Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: OPEC 2020 dünya petrol talebi öngörüsünü hafif düşürdü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 18:49:06. #1.15#
title