OPEC 2020 dünya petrol talebi öngörüsünü hafif düşürdü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Aralık ayı raporunda, dünya petrol talebindeki düşüş öngörüsünü, önceki öngörüsünden hafif indirimle günde ortalama 9.77 milyon varile indirdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Aralık ayı raporunda, dünya petrol talebindeki düşüş öngörüsünü, önceki öngörüsünden hafif indirimle günde ortalama 9.77 milyon varile indirdi. OPEC'in Kasım ayı raporunda, 2020 dünya petrol talebinde düşüş öngörüsü günlük ortalama 9.75 milyon varil düzeyindeydi.

OPEC 2021 yılı dünya petrol talebi öngörüsünü de, Covid-19 pandemisinde yeni evrelerin ortaya çıkmasına bağlı olarak günde ortalama 350,000 varil düşürdü. OPEC'in önceki raporunda, 2021 yılında günlük petrol talebinin ortalama 6.25 milyon varil yükselmesi öngörülüyordu.

OPEC'in Aralık ayı raporunda ayrıca, OPEC dışı üretici ülkelerin petrol arzındaki artış için öngörü de, Brezilya, Norveç, ABD ve Birleşik Krallık üretiminin, beklentilerden düşük üretimlerine bağlı olarak, günde ortalama 80,000 varil aşağıya çekildi.OPEC raporunda 2021 yılındaki küresel petrol üretimi öngörüsü de, Rusya'nın üretiminin daha zayıf kalmasına bağlı olarak günde ortalama 100,000 varil düşürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı