Opcw Suriye'de Kimyasal Saldırı İddiasını Araştıracak

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Suriye'nin Duma bölgesinde geçen hafta sonu meydana geldiği öne sürülen kimyasal saldırı iddialarını araştırmak üzere bölgeye bir heyet gönderecek.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan başkanlığını Büyükelçi Ahmet Üzücümcü'nün yürüttüğü örgüt, kimyasal saldırı iddialarının araştırılması talebinin Suriye ve Rusya'dan geldiğini bildirdi.

OPCW'den verilen bilgiye göre, Lahey'den bölgeye gidecek araştırma ekibi, en kısa sürede Suriye'ye hareket edecek.

Örgüt, Şam yönetimi ile görüşerek, araştırma ekibinin gelişi konusunda bilgilendirdi.

Cumartesi günü saldırı haberlerinin gelmeye başlaması üzerine, OPCW araştırmacılarının bilgi toplamaya başladıkları belirtildi.

OPCW heyeti, Suriye'de tanıklar ve kurbanlarla konuşacak. Kimyasal saldırı olup olmadığını belirleme amacıyla test yapılabilmesi için örnekler toplayacak.

Bir yardım kuruluşu, kimyasal saldırı sonucu en az 60 kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de yaralandığını öne sürmüştü.

Ancak Suriye hükümeti, kimyasal saldırı iddialarını reddetti.

Rusya da, saldırıya ilişkin kanıt bulunmadığını belirterek, iddiaları saçma olarak değerlendirdi.

Somut kanıt peşinde

OPCW'nin Suriye'deki olası kimyasal saldırıları soruşturma yetkisi bulunuyor. Kuruluş, yasaklanmış maddelerin kullanılıp kullanılmadığına ilişkin somut kanıtlar bulmaya çalışacak.

OPCW'nin görevi suçluyu bulmak değil, örgüt sadece iddialarının gerçek olup olmadığını araştıracak.

Suriye'deki Birleşmiş Milletler (BM) personeli, geçen hafta sonu Duma'da kimyasal silah kullanıldığı iddiasını doğrulayamadı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sözcüsüne göre, son günlerde bölgede solunum sorunu nedeniyle birçok kişi tedavi edildi.

Ancak WHO, sağlık sorunlarının kimyasal saldırı ile ilgili olup olmadığının belirlenemediğini bilirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM acil yardım kuruluşu Ocha'nın yardım görevlileri de kimyasal silah kullanımı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını açıkladı.

Kimyasal silahların imhasını teşvik ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, kimyasal saldırı iddiaları üzerine, Şam yönetimine sert tepki verileceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşerek, sert tepki konusunda Paris yönetiminin de desteğini aldı.

Trump, Suriye'deki gelişmeler nedeniyle Güney Amerika'daki zirveye katılmaktan vazgeçti.

Genel Direktörlüğünü 2010 yılından bu yana Büyükelçi Ahmet Üzümcü'nün yürüttüğü örgüt, "kimyasal silahları ortadan kaldırmak için yürüttüğü çalışma" nedeniyle 2013 yılında Nobel Barış Ödülü'ne değer görüldü.

OPCW, kimyasal silah kullanımı yasaklayan Kimyasal Silahlar Sözlesmesi'ni imzalayan ülkelere, sözleşmedeki kurallara uymayı ve ülkelerin elindeki kimyasal silahların imhasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Örgüt, kimyasal silah kullandığına dair yapılan denetlemelerin değerlendirmesinden de sorumlu.