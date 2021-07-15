Op. Dr. Özel: Mide botoksu diyet ve egzersizle desteklenmeli

Mide botoksunun tek başına diyet ve egzersizle yeterli kilo veremeyen hastalara kilo verdirdiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlker Özel, "Kişiler, psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissettikleri için diyet ve egzersiz programlarına daha rahat ve istekli uyar.

Mide botoksunun tek başına diyet ve egzersizle yeterli kilo veremeyen hastalara kilo verdirdiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlker Özel, "Kişiler, psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissettikleri için diyet ve egzersiz programlarına daha rahat ve istekli uyar. İşlem sonrası daha uzun süre tokluk hissi elde edilerek diyete uyumları kolaylaşır. İşlem, diyet ve egzersizle desteklendiği takdirde daha iyi sonuçlar alınabilir" dedi.

Mide botoksunun mideye endoskopik olarak botoksun uygulandığı bir yöntem olduğunu ifade eden VM Medical Park Maltepe Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlker Özel, yöntemin amacının midenin boşaltım hızını azaltmak ve ayrıca açlık hormonu olarak bilinen Ghrelin adı verilen hormonun salınımını azaltarak daha uzun süren tokluk hissi elde etmek olduğunu söyledi. Op. Dr. İlker Özel, mide botoksu sayesinde hastaların diyete uyumunun çok daha kolaylaşarak kilo verme hızının artacağını belirtti.

"AÇLIK HORMONU SEVİYESİ AZALIYOR"

Botoksun günümüzde vücudun çok çeşitli alanlarında kullanıldığını belirten Op. Dr. İlker Özel, bu kullanım alanların tamamının botoks maddesinin kasların kasılmasını geçici olarak azaltması prensibine dayandığına dikkat çekti.

Op. Dr. İlker Özel, botoksun midedeki etkileri hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Tıpkı diğer kullanımlarında olduğu gibi botoks mideye uygulandığında, mide duvarında bulunan kasların da kasılması geçici olarak zayıflar ve bu sayede mide, içerisinde bulunan gıdaları bağırsaklara çok daha geç sürede gönderebilmeye başlar. Ayrıca işlem sırasında botoks maddesi, midenin fundus bölgesine de uygulandığında açlık hormonu olarak bilinen Ghrelin seviyesi de azalır. Dolayısıyla daha uzun süren bir tokluk haline ulaşmış oluruz."

"İŞLEM 15-20 DAKİKA SÜRÜYOR"

Hastaların mide botoksunun uygulanacağı işlem gününden hemen önceki gece aç kalarak hastaneye gelmesi gerektiğini işaret eden Op. Dr. İlker Özel, "Bu işlem hasta sedasyon altında iken endoskopik olarak ameliyatsız bir şekilde uygulanır. Ortalama 15-20 dakika kadar sürer. İşlem sırasında ya da sonrasında hastalarımız ağrı hissetmez ve 1-2 saat içinde gıdalara başlayıp taburcu olabilirler" diye konuştu.

"KİLO KAYBI 1 AY İÇİNDE BAŞLIYOR"

Mide botoksu uygulaması sonrasında 4 ila 7 gün sonra ilk etkilerin başlayacağını belirten Op. Dr. İlker Özel, kilo kaybının ise ilk 1 ay içerisinde başlayacağını, her botoks işleminde olduğu gibi 6 ay sonra tedavinin etkisinin ortadan kalkacağını vurguladı.

"ORTALAMA 15-20 KİLO VERİLEBİLİYOR"

Op. Dr. İlker Özel, "Mide botoksu yapılan hastalarda hastanın başlangıç kilosuna, uygulamayı diyet ve egzersiz ile ne kadar desteklediğine bağlı olarak değişmekle beraber ortalama 15-20 kg arası kilo kaybı görmekteyiz" dedi.

"6 AY SONRA TEKRARLANIRSA DAHA İYİ SONUÇ ALINABİLİR"

Tıpkı vücudun diğer kısımlarına uygulanan botoks işleminde olduğu gibi 6 ay sonra tekrarlanan botoks işleminin de midede daha iyi sonuçlar vereceğini vurgulayan Op. Dr. İlker Özel, hastaların işlem sonrasındaki dönemde diyet ve egzersiz programlarına uydukları takdirde oldukça iyi sonuçlara ulaşabildiklerini ifade etti.

"DİYET VE EGZERSİZLE DESTEKLENMELİ"

Op. Dr. İlker Özel, mide botoksunun faydalarını şöyle anlattı:

"Botoks işlemi tek başına diyet ve egzersizle yeterli kilo veremeyen hastalara kilo verdirmeye başlar. Bu nedenle hastalar psikolojik olarak da kendilerini daha iyi hissetmeye ve dolayısıyla diyet ve egzersiz programlarına daha rahat ve istekli uymaya başlamaktadırlar. Ayrıca işlem sonrası daha uzun süre tokluk hissi elde edeceğimizden yine diyete uyum kolaylaşacaktır. Sonuç olarak botoks işlemi diyet ve egzersiz ile desteklendiği takdirde daha da iyi sonuçlar alınacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı