Op. Dr. Halil Buldu: Boyu kısa olanlar tek ameliyatla 13 santimetreye kadar uzayabiliyor

Çocukluk çağında geçirilen hastalıklar ve beslenme bozukluğu gibi nedenlerle boyu kısa kalanların tek ameliyatla 13 santimetreye kadar uzayabileceğini söyleyen Op. Dr. Halil Buldu, kozmetik boy uzatma ameliyatının detaylarını DHA'ya anlattı. Op. Dr. Halil Buldu, dünyanın her yerinden Türkiye'ye bu operasyon için gelen çok sayıda hastanın bulunduğunu ifade etti.

Boy uzatma ameliyatından sonra hastaların ihtiyaç duyduğu fizik tedavi, diyetisyen, rehabilitasyon ve konaklama gibi hizmetleri vermek üzere Live Life Taller Rehabilitasyon Merkezini kuran Op. Dr. Halil Buldu ve Dr. Sedat İlhan, ileri teknolojik cihazlarla kalitesi daha da yükseltilen merkezleri ile sağlık turizminde Türkiye'ye katkı sağlamayı hedefliyorlar.

"VÜCUT KENDİ KEMİĞİ İLE BOYU UZATIYOR"

Kozmetik boy uzatma ameliyatı hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. Halil Buldu, "Boy uzatma ameliyatında kemikte bir kese oluşturuluyor. Oluşturulan bu keseyi vücut kendisi doldurarak iyileştiriyor. Vücut kendi kemiğiyle boyunu uzatıyor. Tamamen fizyolojik bir kemik dokusu doluyor. Kozmetik boy uzatma ameliyatı herhangi bir kazadan sonra gerçekleşmiyor. Kişinin kendi isteği ile gerçekleşen bir ameliyat. Her operasyonda olduğu gibi boy uzatma operasyonlarında da risk payı her zaman vardır. Herhangi bir komplikasyon meydana gelmemesi için bütün önlemleri alıyoruz. Profesyonel bir ekibe sahibiz" dedi.

"HER YAŞ GRUBUNA BOY UZATMA AMELİYATI YAPIYORUZ"

Çocukluk çağındaki belirli hastalıklara bağlı oluşan kısalıklara, 5 yaşında bile ameliyat yaptıklarını söyleyen Halil Buldu, "Dünyadaki rekorlardan birisi olduğunu düşündüğüm 62 yaşında Avrupa'da yaşayan bir hastamıza boy uzatma ameliyatı yaptık. Her yaş grubuna uzatma yapabiliyoruz. Boy uzatma oranları üst bacak ve alt bacağa göre değişir. Hastanın ilk boyu ve esnekliğine göre de uzatma oranı değişebilir. Yaklaşık 10 santimetre uzaması olan bir hasta 6 ay sonra normal hayatına dönmüş olur" ifadelerini kullandı.

"ENFEKSİYON OLUŞACAK DURUMLARDA AMELİYATI YAPMAK İSTEMİYORUZ"

13 santimetreye kadar uzatmayı vaat ettiklerini kaydeden Op. Dr. Halil Buldu sözlerine şöyle devam etti:

"Boy uzatma ameliyatına engel olabilecek hastalıklar var. İmmün sisteminde zayıflık oluşturabilecek bir kronik hastalığı ve ciddi bir metabolik hastalığı olan kişilerde boy uzatma ameliyatı gerçekleşmeyebilir. Enfeksiyon oluşacak durumlarda ameliyatı yapmak istemiyoruz."

"DÜNYA GENELİNDE BİRÇOK ÜLKEDEN HASTAMIZ VAR"

Tüm dünyadan hastalarının olduğunu söyleyen Buldu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bizi tercih eden hastalara her anlamda destek veriyoruz. 7 gün 24 saat hastalarımızla ilgileniyoruz. Ameliyattan sonra kişilerin kendilerine olan güveni ciddi anlamda artıyor. Ameliyattan sonraki süreçte kendi merkezimizde hastalara her türlü desteği veriyoruz. Diyetisyenlerimiz hastalara beslenme konusunda destekler veriyor. Ameliyattan sonra hastalara vitamin desteklerimiz oluyor."

"BU MERKEZ DÜNYADA BİR İLK"

Üç ameliyat geçirerek boyunu 20 santim uzattığını söyleyen Live Life Taller Rehabilitasyon Merkezi'nin kurucularından Dr. Sedat İlhan, "Bir hasta olarak ameliyattan sonra bazı zorlukları gördüm. Bu zorluklara bire bir maruz kaldığım için bu merkezi açma kararı aldık. Boy uzatma ameliyatının yüzde 50'si ameliyat, yüzde 50'si ise ameliyat sonrası tedavidedir. Ameliyattan sonra hastalarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bu merkezi açtık. Açtığımız bu merkez dünyada bir ilk. Kozmetik boy ameliyatları dünyanın birçok yerinde yapılıyor. Ancak hiçbir ülke bizim gibi tam teşekküllü hizmet vermiyor. Bu merkezde 35 personel çalıştırıyoruz. Dünyada parmakla gösterilecek kadar az doktor bu ameliyatı gerçekleştiriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkisi verilmiş bir kuruluşuz" dedi.

"KENDİMİ BURADA GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Boyunu uzatmak için Amerika'dan Türkiye'ye gelen 39 yaşındaki Marc Castello "Boyumun kısa olması öz güvenimi zedeliyordu. Boy uzatma ameliyatına karar verdim. 1 metre 60 santim boyum vardı. 1 metre 72 santim olmayı hedefliyorum. Türkiye'ye gelmeden önce bu ameliyatı çok araştırdım. Amerika ve Rusya gibi ülkeleri araştırdım. Türkiye'ye gelmeye karar verdim kendimi burada güvende hissediyorum. Şu an çok mutluyum. Kendimi burada bir ailenin parçası gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.