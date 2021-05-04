Op. Dr. Ercan Demirbağ kimdir? Op. Dr. Ercan Demirbağ kaç yaşında, nereli? Op. Dr. Ercan Demirbağ biyografisi!
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Op. Dr. Ercan Demirbağ kimdir? Op. Dr. Ercan Demirbağ kaç yaşında, nereli? Op. Dr. Ercan Demirbağ biyografisi!

Op. Dr. Ercan Demirbağ kimdir? Op. Dr. Ercan Demirbağ kaç yaşında, nereli? Op. Dr. Ercan Demirbağ biyografisi!
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Çağla ile Yeni Bir Konuğu programına konuk olan Op. Dr. Ercan Demirbağ kimdir? Estetik cerrahi, el cerrahisi, medikal estetik uygulamalar ile ilgili çalışmalar yapan Op. Dr. Ercan Demirbağ kaç yaşında, nereli? Op. Dr. Ercan Demirbağ mesleği nedir? Op. Dr. Ercan Demirbağ hayatı ve biyografisi nedir?

Çağla ile Yeni Bir Konuğu programına konuk olan Op. Dr. Ercan Demirbağ kimdir? Estetik cerrahi, el cerrahisi, medikal estetik uygulamalar ile ilgili çalışmalar yapan Op. Dr. Ercan Demirbağ kaç yaşında, nereli? Op. Dr. Ercan Demirbağ mesleği nedir? Op. Dr. Ercan Demirbağ hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

OP. DR. ERCAN DEMİRBAĞ KİMDİR?

Op. Dr. Ercan DEMİRBAĞ Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da, lise öğrenimini Konya Meram Fen Lisesi'nde tamamladı. 1996 yılında birincilikle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 2003 yılında çok istediği Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahiihtisasına TUS'ta dereceyleilk tercih olarak ülkemizin en yoğun kliniklerinden SSK Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesindebaşladı. 'Parsiyel Kulak Defektlerinde Lokal Flep Alternatifleri' konusunda hazırladığı uzmanlık teziyle Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmaya hak kazandı.

Uzmanlık sonrasında Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde zorunlu hizmetini tamamladı. Çorlu Asker Hastanesinde vatani görevini yaptı.İhtisası sırasında ve sonrasında çok sayıda estetik ve rekonstrüktif cerrahi operasyonu gerçekleştirdi.

Evli ve iki çocuk babası olan Op. Dr. Ercan DEMİRBAĞ yoğun olarak estetik cerrahi, el cerrahisi, medikal estetik uygulamalar ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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