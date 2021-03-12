Op. Dr. Ahmet Alp Revizyon Burun Estetiği ile İlgili Bilinmesi Gerekenleri Açıkladı

Her Durumda İhtiyaç Olmayabilir

Op. Dr. Ahmet Alp, burun estetiğinde ikinci operasyona ihtiyaç olabilecek durumları şu sözlerle açıklıyor."Burun estetiği için bize gelen hastalarımızla yaptığımız planlamalarda tek operasyonla sonuca ulaşmayı hedefliyoruz. Fakat birtakım sorunlardan dolayı ikinci bir ameliyata da ihtiyaç duyulabileceğini bütün hastalarımızla paylaşıyoruz. Burada önemli olan şey yeni bir ameliyatın hangi nedenle gerekliliğidir. Sağlık ön planda tutularak yapılan koruyucu ameliyatlarda, büyük revizyon ihtiyaçları çok daha az oranlarda olmaktadır. Burun bölgesinde yapılan müdahaleler hem kozmetik açıdan çok değerli değişimler sağlayabilir, hem de sağlıklı bir nefes için büyük öneme sahiptir.Bu nedenle revizyon burun ameliyatları özenle planlanmalıdır. Revizyon burun estetiği buruna yapılan farklı müdahalelere bağlı olarak ortaya çıkan asimetri sorunları, solunumla ilgili fonksiyonel bozukluklar ve burunda meydana gelen çökmeler sebebi ile yapılmaktadır. İlk burun estetiği planlamasında kişinin cilt yapısını, burun derisi kalınlığını ve hem kozmetik hem de fiziksel sorunlara neden olan etmenleri göz önünde bulundurarak planlama yaptığımız zaman revizyon burun estetiği ihtimalini en aza indirmek mümkün. Ancak her cerrahi müdahale ve sonrasında olduğu gibi bazı istenmeyen durumlar yaşayan hastalar,bizlere yeni bir ameliyat için başvurmaktadırlar" dedi.

Op. Dr. Ahmet Alp "Burun estetiği sonrası tekrar operasyon ihtiyacı duyan hastalar sürece ön yargılı ve daha da stresli yaklaşabiliyorlar. Burada önemli olan, yeni bir ameliyatın hangi problemlerden kaynaklandığının saptanması ve bunların yeni bir ameliyat ile hangi seviyede düzeltilebileceğidir. Özellikle ana sorun sağlık problemlerini içeriyorsa revizyon ameliyatının gerekliliği daha da artıyor. Çünkü burun sadece görünüş açısından değil fiziksel açıdan da çok önemli ve işlevsel bir organdır. Sağlıklı bir nefes ile uyumanın konforunu deneyimlemek ve yaşam kalitesini artırmak için bile revizyon burun estetiğine karşı ön yargıların kırılması gerekiyor."

Hastalarıma Gerçekçi Planlar Sunuyorum

Op. Dr. Ahmet Alp danışanlarına yaptığı yönlendirmelerden bahsetti. "En zor revizyon burun estetikleri genellikle burnun daha önce olabileceğinden daha fazla küçültülmesi sonucunda ortaya çıkan burunlarda oluyor. Bu noktada özellikle burnunu küçültmek isteyen ama kalın burun derisine sahip olan hastalarıma kesinlikle beklentilerini değiştirmeleri gerektiğini vurguluyorum. Estetik ve cerrahi alanında her ne kadar son teknolojileri takip etsek de kişilerin burun yapıları, kemik yoğunlukları ve en önemlisi de burun bölgesindeki deri kalınlığı planlamada büyük bir etkiye sahiptir. Eğer bu etkileri göz önünde bulundurmadan sadece kişilerin talepleri doğrultusunda planlama yapılırsa revizyon burun estetiği gereksinimi ortaya çıkması oldukça muhtemeldir. Minör revizyon gereksinimleri için yapılan operasyonlar yaklaşık 45 dakika sürerken, daha önce bahsettiğimiz fazla küçültülen ve yıllar içinde deforme olan burunları onarmak için 3-6 saatlik operasyonlardan bahsetmek mümkündür ve bunlar major revizyonlardır" dedi.

Tek Neden Planlama Olarak Algılanmamalı

Op. Dr. Ahmet Alp "Revizyon burun estetiği gereksinimi için tek nedenin yapılan operasyonun iyi planlanmamasından kaynaklandığı gibi bir algı oluşmaması gerekiyor. Çünkü burun estetiği sonrasında kişilerin hayatlarına nasıl devam ettikleri, doktor tavsiyelerine ne kadar uygun davrandıkları ve en önemlisi de bu tavsiyeleri nasıl yorumladıkları da büyük bir öneme sahiptir. Burnun darbe alması, enfeksiyonlar, erken dönemde gözlük kullanımında ısrarcı olunması gibi pek çok farklı nedene bağlı olarak da revizyon burun estetiği gereksinimi ortaya çıkabiliyor" açıklamalarında bulundu.