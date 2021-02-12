Ootomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Ootomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

12.02.2021 15:34 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:39

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yenicami Mahallesi SKM binası önünde İsa P. yönetimindeki 09 JU 722 plakalı otomobil ile Mehmet Ç. idaresindeki 09 AEJ 878 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Ç, ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ootomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Ootomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Ootomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Ootomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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