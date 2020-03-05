Ooops 2 Filmi
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Nestrian Finny ve en iyi arkadaşı Leah, gemi ile yaptıkları yolculuk sırasında yaşanan bir kaza sonucu denize düşer. Bir sal üzerinde hayatta kalmaya çalışan ikili, bu sefer de fırtınaya yakalanır. Fırtına sonucu sel ikiye bölününce Finny ve Leah farklı yönlere savrulur. Finny, başka hayvanların da bulunduğu gizemli bir yere giderken Leah volkanlarla çevrili bir adaya varır. Finny ve Leah, birbirlerini bulup içine düştükleri durumdan kurtulmak için ellerinden gelen her şeyi yapmak zorunda kalır.
Yönetmen: Toby Genkel, Sean McCormack
Senaryo: Richard Conroy, Mark Hodkinson
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Ooops 2
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 14.08.2020
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Kaynak: InterSinema.com