Ooops 2 Filmi

05.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:02

Nestrian Finny ve en iyi arkadaşı Leah, gemi ile yaptıkları yolculuk sırasında yaşanan bir kaza sonucu denize düşer. Bir sal üzerinde hayatta kalmaya çalışan ikili, bu sefer de fırtınaya yakalanır. Fırtına sonucu sel ikiye bölününce Finny ve Leah farklı yönlere savrulur. Finny, başka hayvanların da bulunduğu gizemli bir yere giderken Leah volkanlarla çevrili bir adaya varır. Finny ve Leah, birbirlerini bulup içine düştükleri durumdan kurtulmak için ellerinden gelen her şeyi yapmak zorunda kalır.

Yönetmen: Toby Genkel, Sean McCormack

Senaryo: Richard Conroy, Mark Hodkinson

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Ooops 2

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 14.08.2020



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Kaynak: InterSinema.com