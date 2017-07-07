Ööğretmenevindeki Cinayet Davası

Bahçelievler'deki öğretmenevinde, resepsiyon görevlisi Cemalettin Pamuk'u öldürdüğü iddia edilen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişi Adnan Bay ile olaya karışan oğlu Mehmet Alperen Bay'ın yargılanmasına devam edildi.



Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Adnan Bay, tutuksuz sanık Mehmet Alperen Bay, olayda yaralanan mağdur Remzi Ersoy, müşteki Zübeyde Pamuk ile tarafların avukatları katıldı.



Olayla ilgili olarak kamera görüntülerinin olay anına ilişkin dökümlerinin bulunduğu bilirkişi raporunun mahkeme geldiği öğrenildi.



Duruşmada söz alan müşteki Zübeyde Pamuk'un avukatı, sanıklardan Mehmet Alperen Bay'ın agresif tavırlarda bulunan Adnan Bay'ı sakinleştirmesi gerekirken, maktulü engellemeye çalıştığını, bu durumun anlaşılır olmadığını, maktulün amacının Adnan Bay'ı dışarı çıkarmak olduğunu ifade ederek, "Adnan Bay bizzat öldürücü darbeyi maktulün kafasına atış yaparak gerçekleştirmiş. Olay hunharca ve canavarca hisle gerçekleşmiştir. Sanıkların kasten öldürme ve kasten öldürmeye yardım etme suçlarından cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.



Sanık avukatları, bilirkişi raporunu inceledikten sonra beyanda bulunmak için süre istedi.



Dudak okuma talebi



Sanık Adnan Bay, kendisinin hakaret ettiğine dair iddiaların olduğunu bu sebeple Türkiye Engelliler Federasyonundan bir kişinin dudak okuma yönünden inceleme yapmasını isteyerek, "33 yıllık müfettişim. Gizli sicil raporlarında korku ve panik halleri yaşadığım yazılıdır. Bu raporların alınarak, psikiyatri servisine sevk edilerek, bu durumumun tespitini istiyorum." dedi.



Mahkeme heyeti, Türkiye Engelliler Federasyonuna yazı yazılarak dudak okuma konusunda bir uzman kişinin mahkemeye bildirilerek, kamera kayıtlarında bulunan sanık, maktul ve etraftaki insanların mümkünse konuşmalarının çözümünün yapılmasına karar vererek, Adnan Bay'ın cezai sorumluluğunun olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.



- İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, MEB'de ilköğretim müfettişi olarak görev yapan Adnan B'nin, geçen haziran ayında İtalya'ya gidecek olan oğlu Mehmet Alperen Bay ile Atatürk Havalimanı'na gitmek istedikleri, havalimanına terör saldırısı düzenlenince vazgeçtikleri belirtildi.



İddianamede şüpheli Adnan Bay ile oğlunun, konaklamak için Bahçelievler Abidin Pak Öğretmenevi'ne gittiği ve görevli maktul Cemalettin Pamuk'tan oda istediği anlatılırken, taraflar arası çıkan kavgada maktul Pamuk'un, şüpheli Adnan Bay'a yumruk attığı, Adnan Bay'ın da ruhsatlı tabancasıyla hedef gözeterek Pamuk'a ateş ederek Pamuk'u vurduğu, Adnan Bay'ın oğlu Mehmet Alperen Bay'ın ise "maktulün kaçmasını ve kendisini korumasını engellediği", bu şekilde suça iştirak ettiği öne sürüldü.



İddianamede, şüpheli Adnan Bay ile oğlu Mehmet Alperen Bay'ın ayrı ayrı "kasten insan öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.