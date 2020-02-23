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Onyekuru yine Kadıköy'de attı

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, geçen sene Kadıköy'de oynanan derbinin ardından bu sezon da gol atmayı başardı.

23.02.2020 21:15 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:25
Onyekuru yine Kadıköy'de attı

'ın Nijeryalı futbolcusu , geçen sene 'de oynanan derbinin ardından bu sezon da gol atmayı başardı.


Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da son sözü Henry Onyekuru söyledi. Karşılaşmada birçok pozisyondan yararlanamayan Onyekuru, 90+8. dakikada rakip fileleri havalandırmayı başardı, skoru 3-1'e getirdi. Devre arasında takıma katılan genç futbolcu, bu sezonki ikinci golünü attı.


Onyekuru geçtiğimiz sezon da burada oynanan derbide fileleri havalandırmayı başardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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