Onyekuru'dan Galatasaray'a veda mesajı Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, veda mesajı yayımladı.

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, veda mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 23 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'da geçirdiğim ikinci dönemde gördüğüm sevgi için ne kadar teşekkür etsem yetmez. Her zaman kalbimde olacaksınız. Tekrar buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA