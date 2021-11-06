Onyedi Eylül Üniversitesinden Prof. Sarı'dan Marmara Denizi'nin korunmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesinin bundan sonra atılacak adımlar için şemsiye görevi göreceğini belirtti.

Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek "Marmara Denizi'nin bir bütün olarak koruma alanı ilan edilmesi, bugün itibarıyla yasal zemine kavuşmuş oldu." dedi.

Sarı, Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanının Marmara Denizi'ni uzun vadeli korumada önemli bir adım olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Marmara Denizi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzaladığı bir kararnameyle Boğazlar dahil olmak üzere Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi. Bu Marmara Denizi'nin uzun vadeli korunmasında en önemli adım olarak değerlendirilmesi gereken bir husus. Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesi tek başına bir şey ifade etmese de bundan sonra atılacak adımlar için bir şemsiye görevi görecek. Bundan sonra adım adım, balıkçılığın sürdürülebilir hale getirebilmesi, türlerin korunması, debisine bakılmaksızın her türlü atığın, arıtılmadan Marmara Denizi'ne deşarjının engellenmesi için çok önemli bir fonksiyon üstlenecek. Onun için mutluyuz, emeği geçenlere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının değerli bürokratlarına Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bu eylem için çok teşekkür ediyorum."

Sarı, düzenlenen ve yapılan planlamaların uygulamayla daha da güçleneceğini sözlerine ekledi.

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