20 Yaş Küçük Oyuncuyla Aşk Yaşayan Ünlü Yönetmen Onur Ünlü, Tehdit Aldığı Gerekçesiyle Savcılığa Başvurdu
Kendisinden 20 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan Onur Ünlü, sosyal medyadan tehditler ve hakaretler aldığını söyleyerek savcılığa başvurdu. Ünlü yönetmen, "Sübyancı diyerek hakkımda linç kampanyaları düzenleniyor, saldırıya uğrayabilirim" dedi.
Yönetmen Onur Ünlü yaptığı açıklamayla şok etkisi yarattı. Kendisinden 20 yaş küçük olan oyuncu Hazar Ergüçlü ile ilişkileri nedeniyle, sosyal medyada hakarete uğradığını ve 'Sübyancı' denilerek tehditler aldığını söyleyip savcılığa başvurdu.
HAKKIMDA LİNÇ KAMPANYALARI VAR
Saldırıya uğrayabilirim diyen Onur Ünlü, kendisine yöneltilen tehdit içerikli ifadeler nedeniyle savcılığa şikayette bulundu. "26 yaşındaki Hazar Ergüçlü ile ilişkim nedeniyle sosyal medyada hedef haline getiriliyorum" diyen Ünlü, "Torunun yaşındaki kızla berabersin, sübyancı' diyerek hakkımda linç kampanyası düzenleniyor" ifadesini kullandı.
61 SOSYAL MEDYA KULLANICISINDAN ŞİKAYETÇİ
Ünlü, "Söz konusu eleştiriler, küçük düşürücü küfürler; itibarıma, haysiyetime yönelik ağır ithamlar. Bu yüzden halk bana karşı öfkeyle yaklaşıyor. Fiziksel bir şiddete maruz kalabilirim" diyerek 61 sosyal medya kullanıcısından şikayetçi oldu.
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Alan menmun veren menmun baskalarina onu yemek düser bu millet manyakmi sorunlumu anlamak zor sizene el alemin özel hayatindanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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KimeneCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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para para para varlığı bir dert yokluğu yaraCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Adamın tipine ya. Zorla kendini genç göstermeye çalışması da ayrı bi olayCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Kiz yahudi, kendi irkindan zengin yonetmeni secmis. Ozel hayat buCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır