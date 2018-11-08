20 Yaş Küçük Oyuncuyla Aşk Yaşayan Ünlü Yönetmen Onur Ünlü, Tehdit Aldığı Gerekçesiyle Savcılığa Başvurdu

Yönetmen Onur Ünlü yaptığı açıklamayla şok etkisi yarattı. Kendisinden 20 yaş küçük olan oyuncu Hazar Ergüçlü ile ilişkileri nedeniyle, sosyal medyada hakarete uğradığını ve 'Sübyancı' denilerek tehditler aldığını söyleyip savcılığa başvurdu.

HAKKIMDA LİNÇ KAMPANYALARI VAR

Saldırıya uğrayabilirim diyen Onur Ünlü, kendisine yöneltilen tehdit içerikli ifadeler nedeniyle savcılığa şikayette bulundu. "26 yaşındaki Hazar Ergüçlü ile ilişkim nedeniyle sosyal medyada hedef haline getiriliyorum" diyen Ünlü, "Torunun yaşındaki kızla berabersin, sübyancı' diyerek hakkımda linç kampanyası düzenleniyor" ifadesini kullandı.

Onur Ünlü - Sevgilisi Hazar Ergüçlü

61 SOSYAL MEDYA KULLANICISINDAN ŞİKAYETÇİ

Ünlü, "Söz konusu eleştiriler, küçük düşürücü küfürler; itibarıma, haysiyetime yönelik ağır ithamlar. Bu yüzden halk bana karşı öfkeyle yaklaşıyor. Fiziksel bir şiddete maruz kalabilirim" diyerek 61 sosyal medya kullanıcısından şikayetçi oldu.