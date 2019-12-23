Onur Tuna: Dizi gayet güzel gidiyor

23.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:41

Mağazalardaki turunu tamamladıktan sonra Snob Magazin objektifine takılan oyuncu, "Bugün izin günüm. Dizi gayet güzel gidiyor. Sette aile ortamı oluştu. Bizim için her şey oldukça keyifli" dedi.

Yakışıklı oyuncunun tek başına gezmesi dikkat çekti.