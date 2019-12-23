Onur Tuna: Dizi gayet güzel gidiyor
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Onur Tuna: Dizi gayet güzel gidiyor

'Mucize Doktor' dizisinde canlandırdığı Ferman karakteriyle hayran kitlesini genişleten Onur Tuna, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş turundaydı

23.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:41
Onur Tuna: Dizi gayet güzel gidiyor

Mağazalardaki turunu tamamladıktan sonra Snob Magazin objektifine takılan oyuncu, "Bugün izin günüm. Dizi gayet güzel gidiyor. Sette aile ortamı oluştu. Bizim için her şey oldukça keyifli" dedi.

Yakışıklı oyuncunun tek başına gezmesi dikkat çekti.

Kaynak: Snob Magazin

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