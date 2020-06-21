Onur Taşçıoğlu'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına Babalar Günü ziyareti
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Onur Taşçıoğlu'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına Babalar Günü ziyareti

Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesiyle birlikte Babalar Günü'nde babasının mezarını ziyaret etti.

Onur Taşçıoğlu'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına Babalar Günü ziyareti
21.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:07

Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesiyle birlikte Babalar Günü'nde babasının mezarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocuklarıyla beraber babasının fularıyla ilgilenmesi dikkat çekti.

Ülkemizde görülen ilk resmi korona virüsü vakasına müdahale eden ekipte yer alan, daha sonra hastalığa yakalanan, öğrencileri ve hastaları tarafından çok sevilen "hocaların hocası" diye anılan Prof. Cemil Taşcıoğlu, 2 Nisan tarihinde 68 yaşında hayatını kaybetmişti.

Onur Taşçıoğlu, Babalar Günü dolayısıyla babası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun Nakkaştepe Mezarlığında bulunan kabrini ziyaret etti. Öğlen saatlerinde gerçekleştirilen ziyarette Onur Taşçıoğlu'na eşi ve çocukları eşlik etti. Eşi ve çocuklarıyla babasının mezarı başında dua eden Taşçıoğlu bir süre babasına ait mezar taşına bağlı olan fular ile ilgilendi. Taşçıoğlu'nun çocukları dedesinin mezarı başında el açarak dualar etti. Ailesiyle birlikte basın mensuplarını selamlayan Taşçıoğlu kolaylıklar dileyerek mezarlıktan ayrıldı. Öte yandan, sabah saatlerinden itibaren Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun kabrine aile dostları, öğrencileri ve sevenleri de ziyaret etti.

(Aykut Zor - Halit Arslan/İHA)

Kaynak: İHA

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