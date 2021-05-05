Onur Şan kimdir? Onur Şan hayatı ve biyografisi! Onur Şan kaç yaşında, nereli?
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Onur Şan kimdir? Onur Şan hayatı ve biyografisi! Onur Şan kaç yaşında, nereli?

Onur Şan kimdir? Onur Şan hayatı ve biyografisi! Onur Şan kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Onur Şan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Onur Şan hakkında merak edilenler. Onur Şan hayatı ve biyografisi. Onur Şan kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Onur Şan merak konusu oldu. İşte Onur Şan hakkında merak edilen Onur Şan kimdir, Onur Şan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ONUR ŞAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Temmuz 1981

Kaç yaşında: 39 yaşında

Nereli: Sivas,

24 Temmuz 1981 yılında Sivas'ta doğdu. Ortaokulunu Halide Edip Adıvar ortaokulunda okudu. İTÜ Konservatuvar Şan bölümünü tamamladı. Müzik yaşantısına, 8 yaşında bağlama çalmayı öğrenerek başlayan Onur Şan, Milliyet Gazetesi'nin düzenlemiş olduğu, Liseler Arası THM Ses yarışmasında, gösterdiği üstün performansıyla birinci oldu. TRT'nin düzenlediği yarışmada İstanbul bölge birincisi, ardından Türkiye ikincisi seçildi. TRT'nin düzenlemiş olduğu sınavı kazanarak, "Türk Halk Müziği Sanatçısı" olmaya hak kazandı. 2000-2002 yılları arasında TRT İstanbul Radyosunda akitli THM ses sanatçısı olarak görev aldı. Bunun yanı sıra 1998 Yılında İtalya ve Fransa da düzenlenen folklor festivaline katılan genç sanatçı, Türk Halk Müziği kültürünü ve sanatını yurt dışında da başarı ile temsil etti .

"Yolcular Türkü Nağme" adlı grup albümü ile Türkü severlerle ilk buluşmasını gerçekleştiren, ardından "Aşkın Mavisi" ve son olarak da "Dağlarına Kar Olurum Yar" adlı albümüyle, müzik yaşamına devam eden Onur Şan, TRT ekranların da yayınlanan "Halkalı Şeker" ve "Anadolu'nun Sesi" programını sundu. Ayrıca yine TRT ekranlarında yayınlanan, 28 bölümlük "Zeytin Dalı" adlı dizi de rol aldı. İkinci oyunculuk deneyimini, Kanal D ekranlarında yayınlanan, "Yaşanmış Şehir Hikayeleri" adlı dizideki rolüyle yaşadı. Pana filmin "Ayrılık" dizisinde bir gaziyi canlandırdı.[kaynak belirtilmeli]

Derlemeleriyle, TRT arşivine büyük hizmetler sağlayan babası Turan Şan, Amcası Ömer Şan ve Yengesi "Bilge Şan", TRT İstanbul Radyosu THM sanatçılarıdır. 2 sene boyunca Seda Sayan'la evli kalmıştır.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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