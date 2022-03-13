Onur Gözbaşı: "Öne geçtiğimiz maçları vermenin üzüntüsünü yaşıyoruz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Onur Gözbaşı: "Öne geçtiğimiz maçları vermenin üzüntüsünü yaşıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, 3-2 yenildikleri Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, 3-2 yenildikleri Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Konyaspor'a 3-2 yenilen Kayserispor'da başkan yardımcısı Onur Gözbaşı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öne geçip mağlup oldukları maç sayısının çok olmasından ötürü üzüntü duyduklarını ifade eden Gözbaşı, takımın arkasında olduklarını söyledi. Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, "İki haftadır alınan skorlar bizi üzdü. Ligin güçlü takımları ile maç yapıyoruz. Skor üstünlüğünü de sağlıyoruz. Bununla beraber maçın sonunu getiremiyoruz. Teknik heyetimiz ile değerlendirip bu sıkıntıyı gidermeye bakacağız. Toparlanıp yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Onur Gözbaşı: Öne geçtiğimiz maçları vermenin üzüntüsünü yaşıyoruz

Onur Gözbaşı: Öne geçtiğimiz maçları vermenin üzüntüsünü yaşıyoruz

Onur Gözbaşı: Öne geçtiğimiz maçları vermenin üzüntüsünü yaşıyoruz

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Konyaspor, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title