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Onur Göçmez: "Sivasspor'u eleyerek bir üst tura çıkmak istiyoruz"

Onur Göçmez:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda yapılan kura çekiminde Sivasspor ile eşleşen Bandırmaspor'da Başkan Onur Göçmez, "Sivasspor'u eleyerek bir üst tura çıkmak istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda yapılan kura çekiminde Sivasspor ile eşleşen Bandırmaspor'da Başkan Onur Göçmez, "Sivasspor'u eleyerek bir üst tura çıkmak istiyoruz" dedi.

Royal Hastanesi Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Sivasspor ile eşleşmelerini değerlendirerek, "Hedefimiz, bir üst tura çıkmaktır" açıklamasını yaptı.

"İyi futbol oynayarak üst tura çıkmak istiyoruz"

Kupanın son 16 takımının da çok güçlü olduğunun altını çizen Başkan Göçmez, "Maçın Bandırma'da oynanacak olması önemli ve bizim için avantaj. Bu avantajı değerlendirmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi. Göçmez, "Sivasspor önünde de iyi futbol oynayarak, seyircimizin de desteğiyle bir üst tura geçmek istiyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Onur Göçmez: Sivasspor'u eleyerek bir üst tura çıkmak istiyoruz

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