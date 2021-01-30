Onur Büyüktopçu: Kapris yapsam değerli olurdum
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Onur Büyüktopçu: Kapris yapsam değerli olurdum

30.01.2021 09:27 | Son Güncelleme: 30.01.2021 09:30
Onur Büyüktopçu: Kapris yapsam değerli olurdum

Oyuncu, "Kilo almışsınız" diyen muhabire "Göbeğim var, yapacak bir şey yok. Kırdıracağım göbek yağlarımı, kilo vermeye çalışıyorum" diye karşılık verdi.

Oyuncu, "Kilo almışsınız" diyen muhabire "Göbeğim var, yapacak bir şey yok. Kırdıracağım göbek yağlarımı, kilo vermeye çalışıyorum" diye karşılık verdi. Projeleriyle ilgili sorular üzerine yeni sezonda kamera arkasında olacağı bir iş yapmak istediğini açıklayan Büyüktopçu, "Kamera önü mü zor, yoksa arkası mı?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Kamera arkası daha zor, çünkü oyuncularla uğraşmak çok zor. İstekleri ve sorunları bitmiyor. Kime kapris yapıyorlar anlamıyorum. Benim için de belki 'kaprisli' diyorlardır ama yok. Belki kaprisli olsaydım daha değerli olurdum."

Kaynak: Hürriyet

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