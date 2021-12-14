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Onur Bulut sakatlandı

Onur Bulut sakatlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor'un sağ bek Onur Bulut, Beşiktaş maçında sakatlandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor'un sağ bek Onur Bulut, Beşiktaş maçında sakatlandı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un deplasmanda Beşiktaş'a 4-2 kaybettiği maçın ilk yarısında sakatlanan Onur Bulut oyuna devam edemedi. Müsabakanın 38.dakikada Mame Baba Thiam'ın attığı ilk golün asistini yaptıktan 4 dakika sonra sakatlık yaşayan sağ bek oyuncusu 42. dakikada saha kenarına gelirken, yerinde Ramazan Civelek dahil oldu.

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